Обвинения США в том, что Китай каким-то образом вмешивается или влияет на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, абсолютно безосновательны. Об этом 1 июня заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает РИА Новости

«Инсинуация, не отражающая позицию Вашингтона»: в Кремле оценили заявление о причастности РФ к протестам в США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что китайцы в опубликованных постах в соцсетях «наслаждались хаосом» в США. По его словам, эта активность якобы напрямую шла от правительства Китая.

«Оценки О'Брайена и других американских официальных лиц абсолютно безосновательны. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Одновременно с этим все жители Земли посредством средств массовой информации увидели все, что сейчас происходит в США. Американским политиканам лучше заняться своими вопросами», — заявил Лицзянь.

Он подчеркнул, что Китай всегда выступал против любых форм насильственных незаконных действий, вместе с тем он выразил надежду на то, что американская сторона сможет трезво оценить существующую в стране проблему расовой дискриминации.

Ранее американский сенатор Марко Рубио также заявил, что сегодня в США наблюдается большая активность в соцсетях со стороны аккаунтов, следы которых якобы ведут к трем «иностранным противникам», которые, по его словам, «подогревают и продвигают насилие и конфронтацию с разных сторон». А экс-советница президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия.

В Кремле сообщили, что следят за событиями в США, однако мнение о причастности России к беспорядкам в США считают неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей реальную точку зрения Вашингтона.