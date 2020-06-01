Отстраненного от исполнения обязанностей начальника управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса назначили советником главы Нацполиции. Об этом 1 июня сообщил журналистам председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает Укринформ

Корни стрельбы в Киевской области привели в Винницу – Дубинский © Facebook/Александр Дубинский

По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу были отстранены и уволены после событий в Броварах, «служебное расследование продолжается».

Отмечается, что причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.