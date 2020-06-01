«Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-центрального округа», — сказал Клименко.
По его словам, в отношении остальных работников аппарата ГУ НП в Винницкой области, которые в пятницу были отстранены и уволены после событий в Броварах, «служебное расследование продолжается».
Отмечается, что причиной таких решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.