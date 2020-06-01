Ранее Трамп заявил, что намерен отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, включая РФ (Россию, Индию, Южную Корею и Австралию). Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».
«Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку", здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно располагать большим количеством информации.
Пресс-секретарь также добавил, что есть и другие эффективные механизмы для диалога, такие как G20.