В Кремле пока не знают деталей идеи президента США Дональда Трампа о приглашении России на саммит «Большой семерки», из-за чего непонятно, является ли это официальной инициативой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости 1 июня

«G7 нуждается в России и еще трех странах» - Трамп отложил саммит © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Алисса Фара заявила, что саммит расширенной группы стран позволит обсудить «будущее Китая».

«Мы пока не знаем деталей этого предложения, мы не знаем, является ли это официальной инициативой. Речь шла о приглашении России и ряда других стран на "семерку", здесь больше вопросов, в каком качестве, с какой повесткой дня, какой все-таки состав участников и так далее», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин является сторонником диалога во всех направлениях, но в данном случае, чтобы реагировать на такие инициативы, нужно располагать большим количеством информации.

Пресс-секретарь также добавил, что есть и другие эффективные механизмы для диалога, такие как G20.