Мини-футбольный «Спартак» был основан в Донецке в 2017 году. Участник чемпионата ДНР. Спустя два года дебютировал в Первой лиге (3-й дивизион) чемпионата РФ в зоне Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Отмечается, что в Высшей лиге «красно-белые» будут официально представлять Ростовскую область.
Решение о включении «Спартака» в турнир было принято в ходе онлайн-конференции руководителей команд «вышки», в которой принял участие президент донецкого клуба Юрий Сироватко, являющийся также министром юстиции ДНР.
Ранее руководство «Спартака» заявляло, что планирует проводить домашние матчи в Ростове-на-Дону или же Таганроге.