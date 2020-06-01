Мини-футбольный клуб «Спартак» из Донецка принят в число участников Высшей (второй по значимости) лиги первенства России, говорится 1 июня в сообщении пресс-службы команды

Президент Футбольного союза ДНР: Мы с Черчесовым играли за сборную СССР, он всегда был настырным © footballinussr.fmbb.ru

Отмечается, что в Высшей лиге «красно-белые» будут официально представлять Ростовскую область.

Решение о включении «Спартака» в турнир было принято в ходе онлайн-конференции руководителей команд «вышки», в которой принял участие президент донецкого клуба Юрий Сироватко, являющийся также министром юстиции ДНР.

Ранее руководство «Спартака» заявляло, что планирует проводить домашние матчи в Ростове-на-Дону или же Таганроге.