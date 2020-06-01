Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал мнение о причастности России к беспорядкам в США неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона, передает РИА Новости 1 июня

«Прямиком из русской методички»: экс-советница Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам в США © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов она не привела.

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивается заявление Райс.

При этом он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее внутренним делом Штатов. Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается вмешиваться сейчас, подчеркнул пресс-секретарь.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации.

После начала беспорядков были уволены четверо полицейских, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе, Вашингтоне и ряде других городов введен комендантский час.