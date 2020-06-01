Ранее экс-советница президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в США может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов она не привела.
«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивается заявление Райс.
При этом он подчеркнул, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее внутренним делом Штатов. Москва никогда не вмешивалась в происходящее в Америке и не собирается вмешиваться сейчас, подчеркнул пресс-секретарь.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, после чего затихает. Он умер в реанимации.
После начала беспорядков были уволены четверо полицейских, а один из них обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе, Вашингтоне и ряде других городов введен комендантский час.