Украинцы рискуют подхватить брюшной тиф из-за польского мяса курицы, в котором при проверке обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщили в управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области

Украинские огурцы спровоцировали «патриотический» скандал в Польше © РИА Новости, Алексей Сухоруков | Перейти в фотобанк

На сегодняшний день опасная продукция была обнаружена только в одном магазине в Тернополе. При выявлении продукции нужно обратиться в управление Госпропотребслужбы.

Как сообщает Znaj.ua, аналогичная ситуация недавно сложилась в Харькове. Там обнаружили мясо того же производителя и тоже с сальмонеллой. В управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области подтвердили эту информацию со ссылкой на систему RASFF.