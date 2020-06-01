Отмечается, что мясо механической обвалки попало в торговую сеть Тернополя. Продукция поставлялась на Украину и в Литву.
На сегодняшний день опасная продукция была обнаружена только в одном магазине в Тернополе. При выявлении продукции нужно обратиться в управление Госпропотребслужбы.
Как сообщает Znaj.ua, аналогичная ситуация недавно сложилась в Харькове. Там обнаружили мясо того же производителя и тоже с сальмонеллой. В управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области подтвердили эту информацию со ссылкой на систему RASFF.