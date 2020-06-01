Компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве получают 25 гривневых миллионеров — депутатов Верховной Рады, 19 из которых входят во фракцию «Слуги народа». Об этом 1 июня сообщает Комитет избирателей Украины

Согласно украинскому законодательству, право на получение компенсации на жилье имеют депутаты, которые не обеспечены жильем в Киеве, или в том случае, если место их проживания в соответствии с регистрацией находится на расстоянии более 30 км от границ города. Живущий в тёщиной квартире Стефанчук получает компенсацию за жилье иногородним депутатам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В апреле 2020 года компенсацию из бюджета на аренду жилья получили 52 народных депутата. Из них 25 нардепов являются миллионерами и 19 из них — из фракции «Слуги народа». Самым богатым депутатом является Александр Трухин, который задекларировал 21,7 млн грн накоплений (около 50 млн рублей).

В топ-5 самых богатых парламентариев, которые арендуют жилье, кроме Трухина, Артема Кунаева и Степана Чернявского из «Слуги народа», также Анатолий Урбанский из группы «За будущее» — 19,7 млн грн (около 50 млн рублей) и Олег Мейдич из «Батькивщины» — 9,8 млн грн (около 25 млн рублей).

«Указанные цифры показывают, что каждый второй депутат, который получает компенсацию за аренду жилья, является миллионером. Это означает, что такие депутаты могли бы самостоятельно оплачивать проживание в Киеве без получения бюджетных средств», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что депутаты вообще могли бы обойтись без компенсации на аренду жилья.