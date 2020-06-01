Безуглая была гостьей программы Ганапольского «Эхо Украины». В ней обсуждали действия Госбюро расследований в музее Гончара, где бывший президент Петр Порошенко выставил картины из своей частной коллекции. Во время эфира Ганапольский передразнивал Безуглую, отчитывая за то, что она смотрит в планшет. Он заявил, что сам будет решать, когда и кому давать слово.
«Такого рода субъективные и предвзятые высказывания ведущего в эфире недопустимы. Мы обязательно обратимся в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Пусть проверят, насколько этичным было поведение Матвея Ганапольского», — заявил он.