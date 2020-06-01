Депутатов фракции «Слуги народа» возмутило, как телеведущий Матвей Ганапольский разговаривал с их коллегой Марьяной Безуглой, передразнивая ее, поэтому они пожалуются на него в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Александр Качура

«Все эти Бабченки, Ганапольские, Киселёвы»: Украинский журналист попросил россиян вон из страны © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк Петр Порошенко выставил картины из своей частной коллекции. Во время эфира Ганапольский передразнивал Безуглую, отчитывая за то, что она смотрит в планшет. Он заявил, что сам будет решать, когда и кому давать слово.

«Такого рода субъективные и предвзятые высказывания ведущего в эфире недопустимы. Мы обязательно обратимся в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Пусть проверят, насколько этичным было поведение Матвея Ганапольского», — заявил он.