Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом COVID-19. Он сам сообщил об этом на своей странице в Facebook 1 июня

В Армении началась вторая волна распространения коронавируса — Пашинян © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам премьера, у официанта также подтвержден коронавирус.

Стоит отметить, что 1 июня главе армянского правительства исполняется 45 лет. Кроме того, болезнь ставит под вопрос его поездку в Москву на парад Победы 24 июня. Как ранее говорили в Кремле, именно лидерам стран СНГ выслали приглашения в первую очередь.