«Я сдал тест на коронавирус… У меня выявлена коронавирусная инфекция. После этого тесты сдали члены моей семьи, к сожалению, у них тоже выявлена инфекция. У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства», — рассказал Пашинян.
Он предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. По словам премьера, у официанта также подтвержден коронавирус.
Стоит отметить, что 1 июня главе армянского правительства исполняется 45 лет. Кроме того, болезнь ставит под вопрос его поездку в Москву на парад Победы 24 июня. Как ранее говорили в Кремле, именно лидерам стран СНГ выслали приглашения в первую очередь.