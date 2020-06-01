Журналисты провели эксперимент, чтобы проверить, носит ли певица София Ротару силиконовые накладки на лице, чтобы выглядеть на сцене лучше. Об этом на днях сообщил сайт Hyser

Украина.ру на Youtube Нардеп Илья Кива о давлении радикалов и уголовных делах против оппозиции — видео