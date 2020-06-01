Отмечается, что Ротару в свои 73 года выглядит очень хорошо. И хоть певица никогда не скрывала, что делала пластические операции, подписчики в сети стали писать, что певица использует специальные силиконовые накладки на лицо перед выходом на сцену. Также говорится, что на сегодня это бьюти-новинка, которой якобы пользуются многие звезды, у которых уже стали видны возрастные изменения на лице.
«В результате этого журналисты одной из известных российских телепередач провели небольшое расследование и даже организовали эксперимент, в ходе которого, заручившись поддержкой профессионального гримера, проверили "силиконовый имплант" в действии», — говорится в сообщении.