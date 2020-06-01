Отмечается, что фанаты ведущих сан-паульских футбольных клубов "Коринтианс", "Палмейрас", "Сан-Паулу" и "Сантос" вышли в воскресенье, 31 мая, на главную улицу города Авенида Паулиста, чтобы выразить поддержку демократии. В руках митингующие несли плакаты «Мы за демократию», а из толпы неоднократно доносились лозунги против Болсонару.
На той улице оказались и сторонники главы государства, которые вышли на марш с требованиями открыть торговые точки. «Болсонаристы» несли с собой бразильский, израильский и американский флаги, а также флаг «Правого сектора»*.
«Я думаю, что причиной этого (потасовки — ред.) стал флаг. По информации, которую мне доложили полицейские, причина в том, что туда пришли люди с неонацистским флагом», — сказал исполнительный секретарь полиции Сан-Паулу Алваро Камило.
Через несколько часов потасовка между противниками и сторонниками Болсонару переросла в столкновения с полицией. В сторону охранников правопорядка полетели камни. В ответ для разгона манифестантов полиция вынуждена была применить взрывпакеты.
* Деятельность организации запрещена в РФ