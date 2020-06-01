Флаг неонацистской украинской организации «Правый сектор»* мог спровоцировать массовую потасовку между футбольными болельщиками и сторонниками президента Бразилии Жаира Болсонару в Сан-Паулу. Об этом сообщила полиция, передает бразильский портал G1 31 мая

«Правый сектор»*. Справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На той улице оказались и сторонники главы государства, которые вышли на марш с требованиями открыть торговые точки. «Болсонаристы» несли с собой бразильский, израильский и американский флаги, а также флаг «Правого сектора»*.

«Я думаю, что причиной этого (потасовки — ред.) стал флаг. По информации, которую мне доложили полицейские, причина в том, что туда пришли люди с неонацистским флагом», — сказал исполнительный секретарь полиции Сан-Паулу Алваро Камило.

Через несколько часов потасовка между противниками и сторонниками Болсонару переросла в столкновения с полицией. В сторону охранников правопорядка полетели камни. В ответ для разгона манифестантов полиция вынуждена была применить взрывпакеты.

* Деятельность организации запрещена в РФ