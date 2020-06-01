«Многим показалось, что Порошенко был не совсем трезвым во время выступления. Он довольно сильно жестикулировал руками и путался в словах, хотя, возможно, это было сделано просто из-за эмоционального накала. Рядом с ним в тот момент стояла его супруга Марина Порошенко», — говорится в сообщении Hyser.
Также издание отмечает, что бывший президент Украины сильно похудел и сбросил более 10 килограммов лишнего веса. Издание предполагает, что Порошенко прошел детокс-курс, что помогло ему избавиться от лишних килограммов.
May 30, 2020