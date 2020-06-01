Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал в комментарии журналистам, сколько он сделал для украинской армии, при этом путая слова и чересчур сильно жестикулируя. Видео было обнародовано на днях в Twitter

Украина.ру на Youtube Михаил Чаплыга о кризисе системы МВД Украины — видео