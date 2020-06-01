В Белоруссии в ходе демонстраций против президента страны Александра Лукашенко за последние несколько дней были арестованы более 30 представителей оппозиции. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной группы «Весна» 31 мая

Соблазны и опасности президентских выборов в Белоруссии. Лукашенко сделал первый шаг © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Светланы Тихановской.

По данным правозащитников, милиция задерживает сборщиков подписей и активистов Белорусской социал-демократической партии («Народной Грамады»).

Среди задержанных в Минске — известный оппозиционер Николай Статкевич, который провел шесть лет в тюрьме за участие в акциях протеста после выборов 2010 года. Отмечается, что в задержании не участвовал ни один милиционер в форме, в связи с чем супруга Статкевича Марина Адамович написала заявление о похищении мужа.

Оппозиционный блогер Сергей Тихановский также был задержан во время митинга в Гродно.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.