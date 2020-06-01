В воскресенье, 31 мая, в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По данным правозащитников, милиция задерживает сборщиков подписей и активистов Белорусской социал-демократической партии («Народной Грамады»).
Среди задержанных в Минске — известный оппозиционер Николай Статкевич, который провел шесть лет в тюрьме за участие в акциях протеста после выборов 2010 года. Отмечается, что в задержании не участвовал ни один милиционер в форме, в связи с чем супруга Статкевича Марина Адамович написала заявление о похищении мужа.
Оппозиционный блогер Сергей Тихановский также был задержан во время митинга в Гродно.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко намерен баллотироваться на новый президентский срок.