Министерство иностранных дел Украины вызвало для беседы посла Ирана Манучехра Моради из-за решения этой страны передать бортовые самописцы после катастрофы авиалайнера PS-752, сбитого иранской ракетой вблизи аэропорта Тегерана, третьей стороне. Об этом 31 мая со ссылкой на дипломатический источник сообщила «Европейская правда»

Украина пригрозила Ирану коллективным преследованием за сбитый Boeing © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Ирану это не нравится. Он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков», — пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровку бортовых самописцев безусловно и безотлагательно. Отмечается, что за пять месяцев со дня аварии подробная расшифровка записей черных ящиков до сих пор не проведена.

«В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации — вероятно, неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном, — связана именно с вызовом посла Ирана в МИД», — рассказал источник.