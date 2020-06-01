МИД отметил, что сейчас Украина консолидирует усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами.
«Ирану это не нравится. Он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков», — пояснил собеседник, добавив, что Иран должен обеспечить надлежащую расшифровку бортовых самописцев безусловно и безотлагательно. Отмечается, что за пять месяцев со дня аварии подробная расшифровка записей черных ящиков до сих пор не проведена.
«В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации — вероятно, неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном, — связана именно с вызовом посла Ирана в МИД», — рассказал источник.