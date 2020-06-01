На Украине с начала эпидемии зафиксировано 24012 случаев коронавируса, 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. Об этом 1 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3377 и 3043. Около 2 тысяч болеют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 1 июня в центральную лабораторию поступило 496 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 59 339 сообщений о подозрении на COVID-19.