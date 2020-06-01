Соединенные Штаты объявят движение «Антифа» террористической организацией. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте 31 мая

Agora Vox: Как США выращивали украинский фашизм © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда полицейским, организуются «Антифа» и другими «радикальными левыми группировками».

«США будут считать "Антифа" террористической организацией», — написал президент.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

В Twitter мнения по поводу заявления Трампа разделились. Некоторые пользователи поддержали американского лидера.

«Федеральные органы должны разогнать сети из сотен ячеек "Антифа", которые радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием. У них также есть международные связи с ячейками в Западной Европе. Это внутренний и международный терроризм», — заявил пользователь Andy Ngo.

Другие комментаторы сочли заявление Трампа попыткой отвлечь внимание граждан от социальных проблем и подвергли его жесткой критике.

«Это просто козел отпущения. Трамп не хочет бороться с фундаментальным экономическим, расовым и социальным неравенством, которое достигло точки кипения, и поэтому он просто обвиняет "Антифа". Это ничего не решит, так как "Антифа" даже не несет ответственности», — написал пользователь Eugene Gu.

«Несколько мгновений назад Трамп обвинил в беспорядках "анархистов". Теперь он обвиняет в этом "Антифа". О чем он? Анархисты и "Антифа" — это два совершенно разных типа людей. Между тем те, кто находится в Миннесоте, говорят, что виноваты "белые супрематисты" (вы знаете, "очень хорошие люди" (отсылка к инциденту в Шарлоттсвилле, когда Трамп выступил в защиту "белых супрематистов". — ред.) Трампа)», — отметил пользователь Ms. Krassenstein.

Ранее президент США уже грозился внести антифашистов в список экстремистских организаций. В последний раз это произошло во время митинга крайне правых организаций в Портленде (штат Орегон) в августе 2019 года.

«Антифа» — сокращение от словосочетания «Антифашистское действие». Это протестное движение, которое выступает против неонацистов, фашизма, расизма и идеи превосходства белых над другими расами.

Большая часть участников движения выступает против всех форм расизма и сексизма, а в Америке — против политики Трампа, которую они считают националистический и антимусульманской.