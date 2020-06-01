Российской певице с украинскими корнями Наташе Королёвой 31 мая исполнилось 47 лет, в связи с чем ее звездные коллеги поздравили артистку в соцсетях. Свои поздравления исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков написали в Instagram

Вторая «Лаванда». Киркоров и Басков попали в скандал с Ротару и Жасмин © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Наташа, дорогая, с Днём рождения! Ты такая яркая, весёлая, радостная! Как неиссякаемая батарейка, заряжаешь всё и всех вокруг позитивной энергией! Ты красотка, любимица публики и прекрасная артистка! Желаю тебе не меняться! И, конечно, здоровья, счастливых долгих дней и новых хитов!» — пожелал артист.

Киркоров поделился воспоминаниями о первой встрече с Королевой на катке Медеу на фестивале «Голос Азии» в Алма-Ате в 1990 году. Он отметил, что тогда она скромно пела песню Игоря Николаева «Котёнок». Королева показала фигуру после карантина и получила неоднозначную реакцию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«И вот сейчас ты настоящая пантера шоу-бизнеса! Искренне рад нашей 30-летней дружбе. Желаю, чтобы твои мечты не знали границ, а твои стремления не знали поражений! Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником!» — написал артист.