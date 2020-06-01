Басков сопроводил свое пожелание совместным снимком с Королевой, на котором они запечатлены в откровенной позе.
«Наташа, дорогая, с Днём рождения! Ты такая яркая, весёлая, радостная! Как неиссякаемая батарейка, заряжаешь всё и всех вокруг позитивной энергией! Ты красотка, любимица публики и прекрасная артистка! Желаю тебе не меняться! И, конечно, здоровья, счастливых долгих дней и новых хитов!» — пожелал артист.
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Наташа, @koroleva__star дорогая с Днём рождения! Ты такая яркая, весёлая, радостная! Как неиссякаемая батарейка заряжаешь всё и всех вокруг позитивной энергией! Ты красотка, любимица публики и прекрасная артистка! Желаю тебе не меняться! И, конечно, здоровья, счастливых долгих дней и новых хитов!💥💐🥂🎂😘
Киркоров поделился воспоминаниями о первой встрече с Королевой на катке Медеу на фестивале «Голос Азии» в Алма-Ате в 1990 году. Он отметил, что тогда она скромно пела песню Игоря Николаева «Котёнок».
«И вот сейчас ты настоящая пантера шоу-бизнеса! Искренне рад нашей 30-летней дружбе. Желаю, чтобы твои мечты не знали границ, а твои стремления не знали поражений! Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником!» — написал артист.
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С днём рождения, Наташка!🥳 @koroleva__star, твой задор и красота никогда не угасают! Помню нашу первую встречу на катке Медеу на фестивале «Голос Азии» в Алма-Ате в 1990 году, когда ты скромно подпевала песню «Котёнок» @igor_nikolaev_music… И вот сейчас ты настоящая пантера шоу-бизнеса! Искренне рад нашей 30-летней дружбе.🙌🏽 Желаю, чтобы твои мечты не знали границ, а твои стремления не знали поражений! Пусть вся твоя жизнь будет сплошным праздником!