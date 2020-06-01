«Заявления о том, что коронавирус положил конец эпохе неолиберализма, выглядят, мягко говоря, необоснованными. Коронавирус дал неолиберализму новые возможности», — сказал Иванников.
По его мнению, как бы плохо ни складывалась экономическая ситуация в мире, существующая экономическая структура не превратится автоматически в некую противоположность самой себе.
Он считает, что для структурной трансформации необходимо наличие политической воли, но именно её у современных государств и не хватает.
Государства способны на единовременные жесты доброй воли, но главный вектор их политики связан с интересами крупного капитала, считает эксперт. Так было до пандемии, так будет и дальше.