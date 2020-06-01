Крах нынешней глобальной экономической системы не наступит сам по себе, коронавирус для этого недостаточно, нужны осознанные усилия современных государств, рассказал политолог Сергей Иванников в интервью Украина.ру

«Заявления о том, что коронавирус положил конец эпохе неолиберализма, выглядят, мягко говоря, необоснованными. Коронавирус дал неолиберализму новые возможности», — сказал Иванников.

Политолог Иванников: Какими будут последствия коронавируса для мировых политики и экономики © nupds.ru

Он считает, что для структурной трансформации необходимо наличие политической воли, но именно её у современных государств и не хватает.

Государства способны на единовременные жесты доброй воли, но главный вектор их политики связан с интересами крупного капитала, считает эксперт. Так было до пандемии, так будет и дальше.