По его мнению, причины конфликта не исчерпываются предвыборной ситуацией в США, однако ее влияние несомненно.
«Конфликт США и Китая был всегда, и, конечно же, предвыборный компонент в этом серьезный. Для личности Трампа вообще свойственна такая риторика. Но ожидать по-настоящему конфликтных взаимоотношений прямо сейчас не стоит», — сказал Искандарян.
Он считает, что и у той, и у другой стороны «очень много забот помимо конфликта», который не завершится в ближайшее время, так как «несет в себе естественную природу и будет продолжаться».