Противостояние Соединенных Штатов и Китая не будет раздуто до серьезного уровня в ближайшее время, однако не будет и урегулировано, рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван) в интервью изданию Украина.ру

Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

«Конфликт США и Китая был всегда, и, конечно же, предвыборный компонент в этом серьезный. Для личности Трампа вообще свойственна такая риторика. Но ожидать по-настоящему конфликтных взаимоотношений прямо сейчас не стоит», — сказал Искандарян.

Он считает, что и у той, и у другой стороны «очень много забот помимо конфликта», который не завершится в ближайшее время, так как «несет в себе естественную природу и будет продолжаться».