Наркомания и пьянство в украинской армии стали пандемией намного опаснее, чем коронавирус. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший глава Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский

По его словам, статистика только одного Харькова говорит, что большинство выездов медиков на сложные психиатрические случаи связаны с вчерашними «атошниками».

«Страшно то, что для них новое участие в убийствах, если их призовут опять на войну, будет желательным выходом. Представляете, какую психическую угрозу несут эти люди украинскому социуму? Они себя чувствуют комфортно только в той среде, которая их сломала», — рассказал Александр Ходаковский.

В вооруженных силах ДНР ситуация отличается кардинально, так как донецкие солдаты — это сложившиеся люди, воюющие на своей земле за своих родных с другой мотивацией и моральным уровнем.

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