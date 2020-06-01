Коронакризис демонстрирует банкротство западного геополитического варианта развития мира, считает польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Конрад Рэнкас: Поляки должны смотреть на Восток, как на наши Кресы, так и на Москву и Пекин © vk.com, Конрад Ренкас

«Чтобы вернуть Польшу, поляки не просто могут, а должны смотреть на Восток, как на самый близкий — польские Кресы, — так и на независимые центры глобальной силы, то есть на Москву и Пекин. Учиться у них, устанавливать контакты, сотрудничать. Поляки потратили впустую последнее десятилетие ХХ века и первые два десятилетия века XXI. Пришло время поумнеть», — рассказал Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру.

Политолог считает, что грядущие годы и десятилетия должны стать для Польши временем Востока.

Полностью интервью можно прочитать здесь.