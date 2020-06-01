Таким образом, лекарство может стать хуже болезни, сказал собеседник издания.
«Все зависит от гражданского здоровья любой нации. Только она в условиях монополизации власти может создавать противовесы, чтобы ограничивать государство. С одной стороны, есть запрос на усиление государственных функций, с другой — на ограничение его бесконтрольного поведения», — рассказал Руслан Гринберг.
По его словам, существует противоречие между реальными правами человека и многочисленными запретами, и какой баланс будет найден между ними в будущем, пока непонятно.
Полностью интервью можно прочитать здесь.