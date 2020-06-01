Сильное государство необходимо, чтобы реагировать на многочисленные вызовы, однако если это государство никем не контролируется, то оно может оказаться абсолютно контрпродуктивным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент РАН, профессор Руслан Гринберг, говоря об опасности цифрового тоталитаризма

Руслан Гринберг: Россия и Евросоюз должны быть мощными игроками в мире, в котором хотят править США и Китай © РИА Новости, Нина Зотина

«Все зависит от гражданского здоровья любой нации. Только она в условиях монополизации власти может создавать противовесы, чтобы ограничивать государство. С одной стороны, есть запрос на усиление государственных функций, с другой — на ограничение его бесконтрольного поведения», — рассказал Руслан Гринберг.

По его словам, существует противоречие между реальными правами человека и многочисленными запретами, и какой баланс будет найден между ними в будущем, пока непонятно.

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