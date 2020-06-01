«Когда есть несправедливость и хаос, люди выбирают несправедливость, потому что несправедливость — это как минимум порядок. Таким образом мафии устанавливают свои правила. Государство не может установить порядок, отсюда дилемма — мы попадаем в хаос без Авакова, и конец проекту «Украина», или мы попадаем в несправедливость», — рассказал политолог.
Взывать к политической ответственности в криминальной стране уже бесполезно. Если бы президент Украины попытался в поисках справедливости опереться на народ, то никакая мафия не смогла бы ему противостоять, однако глава государства выбрал «золотую клетку», добавил Михаил Чаплыга.
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