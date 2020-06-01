Проект «Украина» сегодня держится на фамилии Авакова, рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Михаил Чаплыга, отвечая на вопрос, почему глава МВД не ушел в отставку после скандалов в его ведомстве

Михаил Чаплыга о кризисе системы МВД Украины — видео © Взывать к политической ответственности в криминальной стране уже бесполезно. Если бы президент Украины попытался в поисках справедливости опереться на народ, то никакая мафия не смогла бы ему противостоять, однако глава государства выбрал «золотую клетку», добавил Михаил Чаплыга. Полностью интервью можно посмотреть здесь.