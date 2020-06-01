После окончания пандемии коронавируса большую роль в мире будут играть региональные лидеры, рассказал политолог Константин Бондаренко в интервью Украина.ру

Помимо США и Китая в мире на данный момент много сильных государств, отметил он.

«Мир будет многополярным, скорее всего. Есть целый ряд государств, которые тоже претендуют на роль гегемона, — это и Россия, и Индия, и, в крайнем случае, Европейский союз», — сказал эксперт.

Кость Бондаренко: Парад 24 июня в России ознаменует победу не только над нацистами, но и над коронавирусом © РИА Новости, Нина Зотина

В противном случае, если Трамп действительно серьезно намерен устроить «холодную войну» с Китаем, это будет губительно для всего мира, считает Бондаренко.