Помимо США и Китая в мире на данный момент много сильных государств, отметил он.
«Мир будет многополярным, скорее всего. Есть целый ряд государств, которые тоже претендуют на роль гегемона, — это и Россия, и Индия, и, в крайнем случае, Европейский союз», — сказал эксперт.
При этом он выразил надежду на то, что нынешнее обострение давления США на Китай — временное явление, вызванное в большей степени предвыборной президентской кампанией в Штатах.
В противном случае, если Трамп действительно серьезно намерен устроить «холодную войну» с Китаем, это будет губительно для всего мира, считает Бондаренко.