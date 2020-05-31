Площадь была закрыта опасного для здоровья свинцового загрязнения, обнаруженного после пожара. В ходе многоступенчатой очистки обрабатывались фонари, скамейки и почва.
«Вчера наконец-то открылись парки, я шёл прогуляться. И увидел в новостях, что открывается площадь. Это большая радость для всех, не только для верующих! Нотр-Дам — это наш символ. А сейчас нам очень нужны хорошие новости», — приводит агентство слова одного из парижан.
По случаю открытия площади к собору прибыли мэр французской столицы Анн Идальго, министр культуры страны Франк Риестер и архиепископ Парижа Мишель Опети.
Официальные лица провели перед Нотр-Дам-де-Пари четверть часа. Из-за эпидемии коронавируса, которая продолжается в стране, все они были в масках.