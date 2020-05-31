Захват Израилем части Западного берега реки Иордан может быть перенесено на несколько дней или недель, сказал министр высшего образования и водных ресурсов Зеев Элькин в интервью радиостанции Гаалей ЦАХАЛ, пишет РИА Новости 31 мая

25 мая израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле, и намерений менять эту дату нет.

«Первое июля — это первая дата для распространения суверенитета, и она может быть отодвинута на несколько дней или недель», — сказал Элькин.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, названный в Белом доме «сделкой века».

Политолог Цинкер: После пандемии Израиль будет жить судебным процессом над Нетаньяху © Facebook, Александр Цинкер

Также предлагается создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством.

В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы этот план не приняли, так как он лишает их права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что его народ настаивает на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Аббас 19 мая заявил, что Палестина решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли.