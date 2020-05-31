Президент Украины Владимир Зеленский хочет резко увеличить штрафы за нарушения, связанные с призывом на воинскую службу и ее прохождением и даже ввести уголовную ответственность. В Верховной раде уже зарегистрирован внесенный главой государства законопроект № 3553

Если он будет принят, штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета возрастут десятикратно — с 85 до 850 грн.

Будем не словами, а делами приближать армию к НАТО — Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

За нарушение мобилизационной подготовки Зеленский предлагают штрафовать граждан до 3400 грн, а должностных лиц — до 5100 грн. При повторном нарушении эти суммы возрастут в полтора раза — до 5 100 грн и 8 500 грн соответственно.

За умышленную порчу или утерю по неосторожности военно-учетных документов законодатели предлагают штрафовать на 510 — 850 грн, а при повторном нарушении — на 850 — 1 700 грн.

А за уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации или на особый период в законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения воли на срок от 3 до 5 лет.