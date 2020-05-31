В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды собираются увеличить нормы потребления газа для не оборудованных счетчиками домохозяйств, что приведет к резкому увеличению тарифов для населения. Это следует из опубликованного на официальном сайте Минэнерго проекта постановления правительства

Чтобы все было как в Европе: украинцев готовят к росту тарифов на свет и газ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Нормы потребление газа домохозяйствами на текущий момент составляют 3,28 кубометра на человека, с апреля по сентябрь — 5,2 кубометра на человека, с октября по март — 7,6 кубометров на человека.

Минэнерго предлагает с апреля по сентябрь определить норму в 7,1 кубометра на человека, с октября по март — 12 кубометров на человека, что более чем втрое выше текущих норм потребления.

Повышение нормы потребления газа затронет жителей примерно 3,3 млн украинских квартир, что составляет примерно 25% жилого фонда страны.