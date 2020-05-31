Текущее положение дел якобы приводит к убыткам поставщиков газа, говорится в сообщении ведомства.
Нормы потребление газа домохозяйствами на текущий момент составляют 3,28 кубометра на человека, с апреля по сентябрь — 5,2 кубометра на человека, с октября по март — 7,6 кубометров на человека.
Минэнерго предлагает с апреля по сентябрь определить норму в 7,1 кубометра на человека, с октября по март — 12 кубометров на человека, что более чем втрое выше текущих норм потребления.
Повышение нормы потребления газа затронет жителей примерно 3,3 млн украинских квартир, что составляет примерно 25% жилого фонда страны.