Александр Дубинский, еще один близкий к олигарху Игорю Коломойскому депутат Верховной Рады, решил принять участие в праймериз «Слуги народа», которые определят кандидата от партии на выборах мэра Киева

«Я, как и многие киевляне, недоволен тем, как развивается наш славный город, потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр, и как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот», — сказал Дубинский в своем видеообращении.

«Слуга народа» и Коломойский выставляют кандидата в мэры Киева © Facebook, Александр Ткаченко Виталия Кличко.

Все указанные лица и группы лиц совместно разворовывают бюджет Киева и превращают его из города каштанов в «город туй», сказал политик, отметив, что он «устал от туевого Киева при туевом мэре».

Ранее о своем участии в праймериз заявил близкий к Коломойскому депутат Верховной Рады Александр Ткаченко, который ранее возглавлял принадлежащий бизнесмену медиахолдинг «1 + 1».