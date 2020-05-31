«Я, как и многие киевляне, недоволен тем, как развивается наш славный город, потому что он идет не туда и под управлением не тех людей. У нас уже был мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр, и как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот», — сказал Дубинский в своем видеообращении.
По его мнению, с этим пора заканчивать. Главными проблемами столицы Дубинский считает Киевский городской совет, Киевскую городскую администрацию и киевского мэра Виталия Кличко.
Все указанные лица и группы лиц совместно разворовывают бюджет Киева и превращают его из города каштанов в «город туй», сказал политик, отметив, что он «устал от туевого Киева при туевом мэре».
Ранее о своем участии в праймериз заявил близкий к Коломойскому депутат Верховной Рады Александр Ткаченко, который ранее возглавлял принадлежащий бизнесмену медиахолдинг «1 + 1».