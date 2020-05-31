Бывший боец добробата «Айдар», идейный сторонник Майдана Юрий Асеев стал сотрудником Харьковской правозащитной группы (ХПГ), и даже он не мог не признать, что во всех военных преступлениях в Донбассе, которые рассматривала ХПГ, виноват киевский режим. Об этом он рассказал в интервью изданию spektr.fi

По его словам, именно он готовил большую часть украинского доклада в Международный уголовный суд (МУС).

«Я написал большую часть этого «подання» (обращения — укр.). В процессе обработки данных, понимая все детали, я подошел к директору и сказал: "Вы знаете, у меня никак не получается возложить ответственность на ту сторону. Ну вообще никак… Причем, по всем эпизодам, которые мы разобрали, рассмотрели во всех деталях. Ну, блин, все равно Украина ответственна"», — констатировал он.

Обстрелы ВСУ поставили луганскую область на грань масштабной техногенной катастрофы © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Вспомните о том "луганском кондиционере" или авиаударах по Станице Луганской… Это случилось 2 июля. Перепахали всю Станицу. Это же сделала украинская авиация», — подчеркнул правозащитник.