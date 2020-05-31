В России, в отличие от США, история изучается не по фильмам, а по книгам, поэтому россияне гораздо лучше ориентируются в истории Второй мировой войны, в отличие от американцев. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире Iton TV

Вся Европа видела Вторую мировую войну как способ уничтожить СССР – Яков Кедми © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Великобританию победителями нацизма, никак не упомянув при этом роль Советского Союза.

Кроме того, продолжил эксперт, ключевую роль играет историческая память людей, поскольку в России и ведущих странах Европы нет семей, которые не были бы затронуты войной, а для американцев Вторая мировая была конфликтом на другом конце мира, не имеющим прямого отношения к их стране.

«Мне не надо было учить историю Второй мировой войны. Потому что меня назвали в честь моего деда, погибшего там. Это с детства у меня было. Я не воспитывался на фильмах. В Европе и СССР воспитываются по книгам, а не по фильмам, по рассказам родителей», — подчеркнул Кедми.

Восприятие среднестатистического гражданина США не выходит за пределы городка в штате проживания, поэтому нет смысла обижаться на Америку за их незнание и непонимание истории, подытожил специалист.