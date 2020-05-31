Вне зависимости от того, что будет происходить внутри Евросоюза, эта модель все равно будет оставаться достаточно привлекательной для постсоветских государств. Об этом рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван) в интервью изданию Украина.ру

Политолог Искандарян о пандемии: Мир будет меняться, а Кавказ — нет © Sputnik /Asatur Yesayants

Искандарян отметил, что пандемия коронавируса лишний раз проявила все проблемы, которые и до этого были в Европейском Союзе, однако тот кризис, в котором сейчас пребывает Европа, тоже можно считать одной из форм развития.

Евросоюз преодолеет сегодняшний кризис и будет продолжать развиваться, хотя и не в направлении полного слияния, а в направлении взаимодействия между государствами, которые в него входят, добавил политолог.