«Выбора особого нет. Если бы было 10 или 15 Евросоюзов, то они бы выбирали между «плохим» Евросоюзом и «хорошим» Евросоюзом. Но так как Евросоюз один, его привлекательность для государств, находящихся на другой стадии консолидации, сохранится», — указал эксперт.
Искандарян отметил, что пандемия коронавируса лишний раз проявила все проблемы, которые и до этого были в Европейском Союзе, однако тот кризис, в котором сейчас пребывает Европа, тоже можно считать одной из форм развития.
Евросоюз преодолеет сегодняшний кризис и будет продолжать развиваться, хотя и не в направлении полного слияния, а в направлении взаимодействия между государствами, которые в него входят, добавил политолог.