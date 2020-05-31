США могут применять силу только против неядерных стран, которые не способны ответить полномасштабным ударом по американской территории. Поэтому они опасаются любого столкновения с Россией. Об этом рассказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в недавнем эфире Iton TV

«Столкнутся с мощью». Яков Кедми сказал, что сделает Россия, если США нападут на Китай © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Положение между США и Россией таково, что любое нападение, любая агрессивная, с точки зрения России, деятельность американской армии против РФ будет встречена стратегическим термоядерным ударом. Так что это не подойдет», — подчеркнул Кедми.

По его мнению, конфликт США и России ни при каком раскладе не будет развиваться как неядерный обмен действиями танковых дивизий. Специалист добавил, что США вряд ли решаться атаковать Китай, потому что Москва поддержит Пекин в этом противостоянии.