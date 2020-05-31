«Столкнутся с мощью». Яков Кедми сказал, что сделает Россия, если США нападут на Китай
«Столкнутся с мощью». Яков Кедми сказал, что сделает Россия, если США нападут на Китай
© commons.wikimedia/Mark Nakoykher
Эксперт также отметил, что обновленная ядерная доктрина Пентагона от 2018 года, которая допускает ограниченное применение ядерного оружия для перелома неядерного конфликта, касается любой страны, кроме РФ.

«Положение между США и Россией таково, что любое нападение, любая агрессивная, с точки зрения России, деятельность американской армии против РФ будет встречена стратегическим термоядерным ударом. Так что это не подойдет», — подчеркнул Кедми.

По его мнению, конфликт США и России ни при каком раскладе не будет развиваться как неядерный обмен действиями танковых дивизий. Специалист добавил, что США вряд ли решаться атаковать Китай, потому что Москва поддержит Пекин в этом противостоянии.

 