Эксперт также отметил, что обновленная ядерная доктрина Пентагона от 2018 года, которая допускает ограниченное применение ядерного оружия для перелома неядерного конфликта, касается любой страны, кроме РФ.
«Положение между США и Россией таково, что любое нападение, любая агрессивная, с точки зрения России, деятельность американской армии против РФ будет встречена стратегическим термоядерным ударом. Так что это не подойдет», — подчеркнул Кедми.
По его мнению, конфликт США и России ни при каком раскладе не будет развиваться как неядерный обмен действиями танковых дивизий. Специалист добавил, что США вряд ли решаться атаковать Китай, потому что Москва поддержит Пекин в этом противостоянии.