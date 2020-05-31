Китай отказался вести Новый шелковый путь через Украину из-за того, что предложения украинской стороны в рамках этого проекта оказались дорогими и неудобными. Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Ищенко о главном»: Новая гонка вооружений, биолаборатории США, «Новый шелковый путь» ©

«Добраться до украинских морских портов, минуя зоны контроля ВМФ США, нельзя никак. То есть в любой момент ваша торговля может быть прервана по любому бзику Вашингтона. Украина предлагала сложный путь через Среднюю Азию, Каспий, Кавказ. Но это тяжело, дорого, неудобно, затрагивает несколько государств, с которыми надо договариваться. Большая часть этих государств слабы и тоже зависимы от США», — рассказал Ростислав Ищенко.

Через Россию же можно организовать прямой путь в Европу по железным и шоссейным дорогам с полной гарантией защиты, добавил политолог.

Новый шелковый путь — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.

Интервью можно посмотреть здесь.