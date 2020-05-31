Китаю нужны гарантированные, защищенные и относительно недорогие торговые пути, объяснил собеседник издания. Угрозу же торговым путям Китая представляют США, в первую очередь их военно-морской флот.
«Добраться до украинских морских портов, минуя зоны контроля ВМФ США, нельзя никак. То есть в любой момент ваша торговля может быть прервана по любому бзику Вашингтона. Украина предлагала сложный путь через Среднюю Азию, Каспий, Кавказ. Но это тяжело, дорого, неудобно, затрагивает несколько государств, с которыми надо договариваться. Большая часть этих государств слабы и тоже зависимы от США», — рассказал Ростислав Ищенко.
Через Россию же можно организовать прямой путь в Европу по железным и шоссейным дорогам с полной гарантией защиты, добавил политолог.
Новый шелковый путь — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.
Интервью можно посмотреть здесь.