В Европейском союзе поняли, что для использования Украины в своих корыстных целях в неё надо вложить немало денег, к чему Брюссель в настоящий момент не готов. Об этом рассказал социолог и экономист Борис Кагарлицкий в недавнем комментарии ИА REGNUM, говоря о призывах некоторых немецких политиков снять санкции с РФ

Мир после пандемии. Что ждёт Евросоюз, Россию и Украину © REUTERS, David W Cerny/File Photo Катрин Ланге заявила о необходимости снятия санкций с России. В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал такие инициативы «ударом в лицо украинцам».

Проблема в том, продолжил эксперт, что если Украина в 2014-2015 годах для Евросоюза выглядела лёгкой добычей, то в 2020 году она превратилась в чемодан без ручки, и чтобы успешно наживаться на украинском рынке, Брюсселю нужно вложить много средств, а также предотвратить развал экономики и государства.

«К этому Европейский союз пока не готов. До украинских политиков пока не доходит, что ради них никто ни на какие жертвы не пойдёт. А вот западноевропейские политики стали понимать, что ценность приза несопоставима с издержками», — указал Кагарлицкий.

Те ресурсы, которые есть на Украине, добавил специалист, не могут существовать без соответствующей инфраструктуры, без технологий, без вложения в людей, в отличие от нефти на Ближнем Востоке.

По его мнению, в настоящее время Евросоюзу категорически не хватает денег для решения внутренних проблем, и вкладываться в экономику Украины для евробюрократов неактуально.