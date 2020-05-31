Ранее министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге заявила о необходимости снятия санкций с России. В ответ на это посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал такие инициативы «ударом в лицо украинцам».
Проблема в том, продолжил эксперт, что если Украина в 2014-2015 годах для Евросоюза выглядела лёгкой добычей, то в 2020 году она превратилась в чемодан без ручки, и чтобы успешно наживаться на украинском рынке, Брюсселю нужно вложить много средств, а также предотвратить развал экономики и государства.
«К этому Европейский союз пока не готов. До украинских политиков пока не доходит, что ради них никто ни на какие жертвы не пойдёт. А вот западноевропейские политики стали понимать, что ценность приза несопоставима с издержками», — указал Кагарлицкий.
Те ресурсы, которые есть на Украине, добавил специалист, не могут существовать без соответствующей инфраструктуры, без технологий, без вложения в людей, в отличие от нефти на Ближнем Востоке.
По его мнению, в настоящее время Евросоюзу категорически не хватает денег для решения внутренних проблем, и вкладываться в экономику Украины для евробюрократов неактуально.