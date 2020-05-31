Из-за противостояния США и Китая в Юго-Восточной Азии серьёзно усилился Вьетнам, который в данный момент ведет активную экономическую политику. Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Китаевед Вавилов: Конфликт Китая и Запада поможет России вернуть утраченные позиции © скриншот видео vk.com

«Желание США впервые с 1992 года провести ядерные испытания и милитаристские заявления Китая сообщают инвесторам, что эти рынки очень рискованные и что с них надо уходить», — отметил Вавилов.

В этом противостоянии трудно выявить победителей или проигравших. Скорее всего, победителями будут те страны, которые заняли нейтральную позицию по отношению к этим игрокам, добавил специалист.