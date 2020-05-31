Речь идет о том, продолжил эксперт, что в результате противостояния двух сил, которые понесли очень тяжелые потери, возросла роль небольших государств, которые раньше были в тени, но их экономики стали расти, и они стали более выгодным местом для привлечения инвестиций.
«Желание США впервые с 1992 года провести ядерные испытания и милитаристские заявления Китая сообщают инвесторам, что эти рынки очень рискованные и что с них надо уходить», — отметил Вавилов.
В этом противостоянии трудно выявить победителей или проигравших. Скорее всего, победителями будут те страны, которые заняли нейтральную позицию по отношению к этим игрокам, добавил специалист.