Армения, подчеркнул эксперт, видела и продолжит себя видеть страной, которая не разъединяет, а объединяет.
«Она хочет работать и с Россией, и с Евросоюзом, и с Ираном, и с США, и с Грузией. Комплиментаризм — это официальный слоган внешней политики Еревана», — указал Искандарян.
Как неоднократно говорил премьер-министр страны, Армения будет улучшать отношения с Россией и Европой и не будет делать ставку на какую-то одну державу, добавил политолог.
Насколько это будет получаться, это уже второй разговор, но эта линия будет оставаться таковой, с пандемией или без пандемии, заключил собеседник издания.