После пандемии Армения вряд ли сможет или захочет поменять свою внешнюю политику и будет пытаться наладить отношения абсолютно со всеми мировыми игроками. Об этом рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян (Ереван) в интервью изданию Украина.ру

Искандарян объяснил, повлияет ли борьба с коронавирусом на отношения Армении и Азербайджана © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

«Она хочет работать и с Россией, и с Евросоюзом, и с Ираном, и с США, и с Грузией. Комплиментаризм — это официальный слоган внешней политики Еревана», — указал Искандарян.

Как неоднократно говорил премьер-министр страны, Армения будет улучшать отношения с Россией и Европой и не будет делать ставку на какую-то одну державу, добавил политолог.

Насколько это будет получаться, это уже второй разговор, но эта линия будет оставаться таковой, с пандемией или без пандемии, заключил собеседник издания.