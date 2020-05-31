«В США рост производства начался только после 1941 года. То есть они выходили из кризиса на военных поставках и на расширении сектора ВПК. В принципе этот способ был применен и в Японии, и в СССР, и в Германии (ВПК и модернизированные гражданские отрасли росли)», — пояснил эксперт.
Однако, по его словам, Советский Союз начиная с 1929 года рос двухзначными темпами, как сегодняшний Китай, поскольку там был центральный план, а в Европе и США была постоянная борьба конгломератов и корпораций, которых никак не ограничивало государство.
В Западной Европе, указал Вавилов, низкий уровень жизни сохранялся весь период с 1929 года вплоть до окончания Второй мировой войны и послевоенного роста, пока не заработал американский план Маршалла.
СССР при этом восстал из руин и почти за 17 лет занял второе место по промышленности после США в 1939 году, с учетом того, что тогда против него были и санкции, и запрет на экспорт технологий, а тех экономических показателей, которые СССР достиг за 17 лет, Китай достиг за 40, добавил специалист.