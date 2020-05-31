Эксперт считает, что локальная администрация Украины представляет собой типичную хунту, в которой не работает ни один приличный человек.
«Южный Вьетнам какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением. Точно так же продолжает существовать и необандеровский режим. Но потом южновьетнамская хунта рухнула, и обязательно рухнет необандеровская хунта на Украине», — уверен Марков.
Как только будет немного расшатана информационная блокада, подчеркнул политолог, наружу вылезут преступления против человечности, которые были совершены представителями нынешнего режима, и их будет ждать свой Нюрнбергский трибунал.