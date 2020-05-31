Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации
Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации
© РИА Новости, Нина Зотина
Эксперт считает, что локальная администрация Украины представляет собой типичную хунту, в которой не работает ни один приличный человек.

 «Южный Вьетнам какое-то время тоже продолжал существовать под американским управлением. Точно так же продолжает существовать и необандеровский режим. Но потом южновьетнамская хунта рухнула, и обязательно рухнет необандеровская хунта на Украине», — уверен Марков.

Как только будет немного расшатана информационная блокада, подчеркнул политолог, наружу вылезут преступления против человечности, которые были совершены представителями нынешнего режима, и их будет ждать свой Нюрнбергский трибунал.

 