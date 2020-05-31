Решение в отношении такого человека, как Порошенко, ключевого игрока украинской политики, будет приниматься не на Украине, считает адвокат Андрей Гожый

Гожый о «деле Порошенко»: Есть закон для бедных, и есть закон для богатых © Facebook, Андрей Гожый

«Решение по Порошенко будет приниматься в метрополии. Как там сложатся тучи, поскольку пока они сгущаются из-за усиливающейся борьбы за кресло президента США, и происходит обмен обвинениями то в работе на Россию, то в коррупции — неизвестно. Однако Порошенко может разыграть козырь своего знания подковёрной американской политики, а знает он много, обменяв молчание на свою свободу», — рассказал Андрей Гожый.

Адвокат подчеркнул, что Порошенко находится на одном уровне с реальными хозяевами этой страны, то есть с олигархическим пулом, который живет по закону круговой поруки, целесообразности и прочих межэлитарных связей.

Полностью интервью можно прочитать здесь.