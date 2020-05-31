Сегодня Грузия заработала на Западе репутацию страны, которая хорошо справилась с пандемией коронавируса. Стране нужно использовать этот позитивный имидж для восстановления экономики, но с этим у нее всегда были проблемы. Об этом рассказал основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Политолог Сихарулидзе: В Грузии все чаще говорят о том, что Украина мешает ей идти в Европу © Sputnik / Vladimir Umikashvili

По его словам, все экономические реформы бывшего президента Михаила Саакашвили сводились к тому, что он успешно выигрывал крупные западные гранты, но так и не построил самодостаточную экономическую модель.

«Каждый раз во время кризисов мы спасались при помощи Запада, когда в 2008 году нам было выделено около 4 млрд долларов на борьбу с последствиями войны. Сейчас таких сумм нет. Это очевидно. Удар будет очень сильным, нам предстоит всерьез задуматься над тем, как свою экономику строить, а насчет этого есть серьезные вопросы», — указал Сихарулидзе.

Политолог добавил, что Грузия, вопреки многочисленным заявлениям политиков, вряд ли станет частью Евросоюза, но те страны, которые искренне хотят стать частью Европы, могли бы встроиться в западную систему и за счет своей энергии как-то оживить это объединение.