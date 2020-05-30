Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что многонациональные учения с участием подразделений Вооруженных сил Украины перенесли из-за распространения коронавируса.
С 26 по 29 мая в Одессе прошла заключительная часть по планированию украинско-американских учений Sea Breeze-2020.
«В этом году в целях соблюдения мер безопасности обучение будет проходить исключительно в морской фазе с привлечением авиации, соответственно, основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море, среди которых противолодочная, противокатерная, противовоздушная оборона и тому подобное», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в Sea Breeze-2020 примут около десяти стран, а одной из особенностей будет привлечение к обучению кораблей постоянной группы НАТО.