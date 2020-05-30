Москва отвергает обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ 30 мая

Эксперт: США крепко подружились с Ираком и Ливией, а теперь хотят дружить с Украиной © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В МИД РФ сообщили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между АО «Гознак» и главой Центробанка Ливии, утвержденного Палатой депутатов Ливии. Ливийской стороной была произведена необходимая предоплата. В рамках исполнения своих контрактных обязательств российская организация направила в адрес ЦБ в городе Тобруке груз с напечатанными ливийскими банкнотами.

«При этом исходим из того, что указанные денежные средства необходимы для поддержания стабильного функционирования всей ливийской экономики», — подчеркнули в МИД.

Отмечается также, что в условиях фактического двоевластия в Ливии в настоящее время действуют два Центральных банка: в Триполи, где функционирует международно признанное правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, и в Бенгази. Отмечается, что глава банка в Бенгази был назначен всенародно избранным ливийским парламентом и, соответственно, обладает необходимой международной легитимностью.

«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

США ранее обвиняли РФ во вмешательстве в дела Ливии через поддержку сил Халифы Хафтара. Россия обвинения во вмешательстве отрицает и заявляет, что заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии.