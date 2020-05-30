Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, согласно которой доходы главы государства и членов его семьи составили 28 миллионов 602 тысячи 468 гривен (74,7 миллиона рублей). Об этом сообщила пресс-служба президента 30 мая

Содержание Зеленского обходится украинцам в миллиарды рублей © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Отмечается, что семья Зеленских уплатила в бюджет налоги на сумму 3,6 миллиона гривен (9,4 миллиона рублей).

С мая 2019 года Зеленский не занимается предпринимательской деятельностью и получает зарплату исключительно в Государственном управлении делами. Сумма полученной им зарплаты с мая по декабрь 2019 года составила 208 тысяч 787 гривен (545,6 тысячи рублей).

Зеленский задекларировал 4 миллиона 423 тысячи гривен (11,5 миллиона рублей), которые были получены от продажи недвижимого имущества в городе Киеве на улице Большой Васильковской, принадлежавшего его жене. Также семья Зеленских получила 3,2 миллиона гривен (8,4 миллиона рублей) за предоставление в аренду квартиры на территории Великобритании и 246 тысяч 144 гривны (643,2 тысячи рублей) за продажу корпоративных прав всех 12 украинских предприятий семье первого помощника главы государства Сергея Шефира.

От него же в 2019 году супруга президента Елена Зеленская получила заем в размере 5 миллионов гривен (13 миллионов рублей). Заем был возвращен к концу отчетного года.

«Зеленский избавился от акций компании Green Family LTD и всех четырех торговых марок, зарегистрированных в РФ. Также избавился от корпоративных прав в иностранных компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited», — говорится в сообщении.

При этом Зеленский продолжает оставаться владельцем большого количества торговых марок. Так, в 2019 году были зарегистрированы две торговые марки «Слуга народа» на его имя.

В 2019 году компания PricewaterhouseCoopers провела оценку нескольких торговых марок. По данным соответствующего отчета, стоимость торговой марки «Вечерний квартал» составляет 45,81 миллиона гривен (119,7 миллиона рублей). Стоимость торговой марки «Рассмеши комика» составила 14,65 миллиона гривен (38,3 миллиона рублей).

«На основании произведенной оценки Владимир Зеленский получил роялти от использования торговых марок в сумме 5 миллионов 48 тысяч гривен (13,2 миллиона рублей), поэтому его доходы по сравнению с предыдущим годом выросли», — отметила пресс-служба президента.

На оплату консультационных услуг компании PricewaterhouseCoopers потрачено 567 тысяч 875 гривен (1,5 миллиона рублей).

Также Зеленский потратил в 2019 году 11,5 миллиона гривен (30 миллионов рублей) в качестве взноса в избирательный фонд кандидата в президенты Украины.