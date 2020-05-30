Если экс-президент Украины Петр Порошенко продолжит игнорировать вызовы на допросы в Госбюро расследований (ГБР), будет выноситься вопрос о его принудительном приводе. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в эфире телеканала «Украина 24» 29 мая

Порошенко вместо допроса отправился рекламировать привезенные им тесты на коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«То, что не будет последствий, я с вами не соглашусь. ГБР и прокуроры в этом деле двигаются сугубо в законе. В процессуальном плане придет время, и будет выноситься вопрос о приводе», — сказала Венедиктова.

По ее словам, подписание подозрений по другим делам Порошенко состоится, когда для этого будут законные основания. Сначала правоохранители проведут некоторые процессуальные действия.

Как заявили ранее адвокаты Порошенко, их подзащитный не явился на допрос, поскольку формат, в котором поступил вызов, не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом Украины.