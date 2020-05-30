В заявлении говорится, что в то время, как мир продолжает бороться с пандемией COVID-19, главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии.
«ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуется участие и поддержка всех… Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией коронавируса. Он также заявил, что «миру нужны ответы Китая по этому вирусу».