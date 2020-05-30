Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом идет речь в совместном заявлении, обнародованном на сайте Европейской службы внешних связей 30 мая

Разрыв отношений США с ВОЗ — «неуклюжий шаг» в предвыборной кампании Трампа — Слуцкий © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуется участие и поддержка всех… Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией коронавируса. Он также заявил, что «миру нужны ответы Китая по этому вирусу».