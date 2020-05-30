Транзит российского газа по новому транзитному договору с «Газпромом» через Украину достиг 20 миллиардов кубометров. Об этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил на своей странице в Facebook 30 мая

Украина приготовилась к прекращению транзита российского газа © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

«Транзит газа с начала года по новому транзитному договору с "Газпромом" достиг 20 миллиардов кубометров», — написал Макогон.

Как уточнила пресс-служба «Оператор ГТС Украины», это на 46% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (36,9 миллиарда кубометров). В январе-мае 2020 года средний суточный режим транзита составил 132 миллиона кубометров газа, а с марта он зафиксировался на уровне 150-155 миллионов кубометров в сутки.

«При сохранении такого темпа годовой объем транзита может составить 52-55 миллиардов кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины. Вместе с тем с начала года ОАО "Газпром" полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из РФ (65 миллиардов кубометров на 2020 год). Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», — говорится в сообщении компании.

Согласно транзитному контракту, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за этот период доход минимум в $7 миллиардов (490,9 миллиарда рублей).