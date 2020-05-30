Торгово-развлекательные центры, ярмарки и отели Киева возобновили работу 30 мая после того, как 17 марта были закрыты в связи с введением на Украине карантина, передает РБК-Украина

На Украине объявили список снимаемых с 1 июня карантинных ограничений © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.

Так, посещать ТРЦ можно только при наличии маски на лице, контроль за соблюдением этого правила возложен на охрану торговых центров. В некоторых ТРЦ Киева на входе установлены специальные рамки, при проходе через которые у посетителей проверяют как наличие масок, так и температуру тела.

Кроме того, на табло выводится информация о числе людей в ТРЦ: на площади в 10 кв. м должно находиться не более одного человека. Люди с повышенной температурой не допускаются в торговые залы.

Заработали в Киеве и ярмарки, на которые также распространяются карантинные ограничения. Это значит, что торговые точки не могут находиться на расстоянии менее 3 метров друг от друга, а продавцов и покупателей должны разделять защитные экраны.

Также в украинской столице открылись отели. Разрешение возобновить работу не коснулось лишь хостелов. Для отелей прописаны четкие требования, которых они должны придерживаться: проведение температурного скрининга для сотрудников и постояльцев, масочный режим вне номеров, правило одновременного пребывания в вестибюлях людей в расчете один человек на 10 кв. м. Рестораны в отелях пока могут работать только на вынос или в режиме обслуживания номеров.

По данным Минздрава Украины, в Киеве зафиксированы 2904 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки выявлены 55 новых больных. В целом по стране за все время исследований зарегистрировано 23 204 зараженных коронавирусом.