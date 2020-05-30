«В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнерам тесты для проведения еще 1 миллиона исследований. Большая часть из них зарезервирована для стран СНГ», — сказал глава правительства.
По его словам, контроль за ситуацией ведется в режиме реального времени, поскольку главная задача — это выявлять болезнь на ранних стадиях. Для этого санитарные службы стран СНГ обмениваются методиками борьбы с инфекцией, а также оказывают всю необходимую помощь тест-системами и расходными материалами.
Ранее Россия уже поставила лабораторные тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 государств, в частности, странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР.
При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты, заявив, что у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. В ответ на это бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сказал, что, если бы тесты давали ложные результаты, Россия сама сняла бы их с эксплуатации.