В ближайшее время Россия поставит зарубежным партнерам тест-системы для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании совета глав правительств СНГ, проходившем по видеосвязи 29 мая, передает «Октагон»

Россия поставила 13 странам тесты на COVID-19, успешно примененные членами СНГ © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк сказал глава правительства.

По его словам, контроль за ситуацией ведется в режиме реального времени, поскольку главная задача — это выявлять болезнь на ранних стадиях. Для этого санитарные службы стран СНГ обмениваются методиками борьбы с инфекцией, а также оказывают всю необходимую помощь тест-системами и расходными материалами.

Ранее Россия уже поставила лабораторные тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 государств, в частности, странам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ, а также Ирану, Монголии и КНДР.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты, заявив, что у 15 человек после лечения российские тесты повторно дали положительный результат. В ответ на это бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сказал, что, если бы тесты давали ложные результаты, Россия сама сняла бы их с эксплуатации.