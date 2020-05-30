Россия неплохо справилась с самой эпидемией коронавируса, а сейчас ей предстоит справиться с экономическим спадом, который был еще до пандемии. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Марков: Мир выйдет из коронакризиса за счет высокого уровня цивилизации © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Путина, а также массированные санкции западных стран.

«К этому добавляется сама эпидемия. Этот сложный комплекс трех причин будет представлять собой мощный вызов. Второй вызов не связан с эпидемией напрямую, но он может быть с ней объединен», — указал Марков.

Россия находится в состоянии агрессии со стороны западных стран, которые не скрывают, что хотели бы совершить здесь государственный переворот и дестабилизировать ситуацию. Эта агрессия исходит от мощнейшей коалиции за всю историю существования человечества.