Этот спад, продолжил эксперт, имел несколько причин: неправильная политика экономического и финансового блоков правительства, которые, по его мнению, обманывают президента Владимира Путина, а также массированные санкции западных стран.
«К этому добавляется сама эпидемия. Этот сложный комплекс трех причин будет представлять собой мощный вызов. Второй вызов не связан с эпидемией напрямую, но он может быть с ней объединен», — указал Марков.
Россия находится в состоянии агрессии со стороны западных стран, которые не скрывают, что хотели бы совершить здесь государственный переворот и дестабилизировать ситуацию. Эта агрессия исходит от мощнейшей коалиции за всю историю существования человечества.